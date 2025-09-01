Tekirdağ’da Alkollü Sürücü Yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı gerçekleşen alkol denetiminde ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, ardından yaşanan kovalamaca ile yakalandı. Alkollü olduğuyla tespit edilen sürücünün, ilk defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

ALCOL DENETİMİ VE KAÇIŞ

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Şifa ışıklar mevkiinde alkol denetimi yapıyordu. Denetim sırasında durdurulmak istenen bir otomobil ‘dur’ ikazını dikkate almayarak hızla kaçmaya başladı. Trafik Polisi, hızlı bir takiple kaçan aracı, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı.

ALKOL TESTİ VE CEZALAR

Otomobilin sürücüsü E.K.’nın alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durum sonucu sürücü E.K.’ye 6 ay süreyle geçici ehliyetine el konuldu. Ayrıca E.K.’ye hem alkollü araç kullanmaktan hem de ‘dur’ ihtarına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Basın mensuplarına açıklama yapan sürücü E.K., “6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimden oldum, bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun.” şeklinde konuştu.