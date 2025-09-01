Tekirdağ’da Alkollü Sürücü Yakalandı

KOVALAMACA: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Tekirdağ Çorlu’da uygulama sırasında ‘dur’ ikazına uymayan alkollü bir sürücü, gerçekleşen kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücü, ilk kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmasıyla karşılaştı ve kendisini yakalayan polislere teşekkür etti.

ALCOHOL DENETİMİ VE KOVALAMACA

İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Şifa Işıklar mevkiinde gece yarısı alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir otomobil, ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Takip eden Trafik Polisi ekibi, kaçan aracı Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan kontroller sonucu sürücü E.K.’nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü E.K.’nin ehliyetine 6 ay boyunca geçici olarak el konuldu. Ayrıca E.K.’ye alkollü araç kullanmaktan ve ‘dur’ ikazına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Basın mensubuna açıklama yapan sürücü E.K., “6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun.” şeklinde ifade etti.