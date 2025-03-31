Tekirdağ’da Alkollü Sürüş Kazaya Sebep Oldu

KAZA AYRINTILARI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Vatan Mahallesi TMO bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.Z. idaresindeki 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde sollama yapmaya çalışırken, karşı yönden gelen M.E.V. yönetimindeki 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü M.E.V. ile motosiklette bulunan yolcu R.A.T. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. M.E.V.’nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ALKOL TESPİTİ

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü H.Z.’nin 2.55 promil alkol seviyesine sahip olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.