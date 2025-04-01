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Tekirdağ’da Araçlar Çamurla Kaplandı

YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI ETKİSİ

Tekirdağ’da yağış devam ederken, toz taşınımı sonucunda araçların üzeri çamurla kaplandı. Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen bu olay, çamur yağmuru olarak nitelendiriliyor. İlçede gün içerisinde hafif yağmur aralıklarla yağıyor ve bu durum toz taşınımı ile birleşince çamur oluşumunu doğuruyor.

ARAÇLARDA GÖRÜLEN DURUM

Yağmur ardından meydana gelen toz taşınımı, araçların üzerini çamurla kaplıyor. Bu durum, araç sürücüleri ve vatandaşlar için bir rahatsızlık oluşturuyor. Çamurla kaplanan araçlar, estetik açıdan da olumsuz bir görünüm sergiliyor. Böylece Tekirdağ’da hem yağış hem de toz taşınımının etkileri gözlemleniyor.

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