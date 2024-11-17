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Tekirdağ’da Araçta Silahla Vurulmuş İki Kişi Bulundu

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OLAY YERİNDEKİ İNCELEME

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı’nda, park etmiş hafif ticari araçtan gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KUZENLERİN KAYBI

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları detaylı incelemede kuzen oldukları belirlenen Birkan İ. ve Berna İ’nin silahla vurulmuş halde hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak, dikkatli bir inceleme gerçekleştirildi. Cenazeler, otopsi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın bir cinayet mi yoksa bir intihar mı olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda başlatılan soruşturma kapsamında, iki kişinin yakınlarının ifadelerine başvurulacağı bilgisi edinildi.

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