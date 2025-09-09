Tekirdağ’da Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan 54 yaşındaki kadını bulmak için yürütülen çalışmalar 5’inci gününde sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize giren B.D. bir süre sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hemen arama etkinliği başlattı.

GECE ARA VERİLDİ, SABAH YENİDEN BAŞLANDI

Arama çalışmaları gece saatlerinde geçici olarak durduruldu, fakat sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bünyesindeki yaklaşık 50 kişilik ekip ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri, hem denizden hem de kıyıdan arama faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, botların yanı sıra dalgıçların da bulunduğu, kıyı şeridinde tarama yapıldığı bilgisi verildi.