Tekirdağ’da Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ genelinde yürütülen “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı” çerçevesinde aşılama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşılama sürecinin tüm aşamalarını dikkatle takip ediyor. Veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenlerden oluşan ekipler, 7 gün 24 saat sahada görev alıyor.

RESMİ MAKMALARIN TALİMATLARINA UYULMALI

Müdürlük, vatandaşlardan resmi makamların bilgilendirme ve yönlendirmelerine özenle uymalarını talep ediyor. Yetkililer, hayvancılığa gösterilen duyarlılık ve yapılan iş birliği için tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür ediyor.