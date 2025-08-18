Haberler

Tekirdağ’da Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ genelinde yürütülen “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı” çerçevesinde aşılama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşılama sürecinin tüm aşamalarını dikkatle takip ediyor. Veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenlerden oluşan ekipler, 7 gün 24 saat sahada görev alıyor.

RESMİ MAKMALARIN TALİMATLARINA UYULMALI

Müdürlük, vatandaşlardan resmi makamların bilgilendirme ve yönlendirmelerine özenle uymalarını talep ediyor. Yetkililer, hayvancılığa gösterilen duyarlılık ve yapılan iş birliği için tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür ediyor.

ÖNEMLİ

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

