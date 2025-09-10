Haberler

Tekirdağ’da B.D. İçin Arama Sürüyor

KAYBOLAN KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 6 gündür denizde kaybolan kadının bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, dün gece aralara vermiş olsalar da, sabah saatlerinde yeniden deniz üzerindeki arama faaliyetlerine başladı.

DENİZDE ARAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, kaybolan B.D.’yi bulma umuduyla denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. 54 yaşındaki B.D., Yeniçiftlik Mahallesi’nde 6 gün önce denize girdiği sırada gözden kaybolmuştu. İhbarın yapılmasının ardından bölgede arama çalışmaları derhal başlamıştı.

