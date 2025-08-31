Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

AV SEZONU BAŞLANGICI TÖRENİ

Tekirdağ’da yeni av sezonu ile birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileriyle ve dualarla ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Törende, Kumbağ Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Bu törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, balıkçılar ve aileleri katıldı.

BAŞKAN YÜCEER’İN DİLEKLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yeni av sezonunun tüm balıkçılar için bereketli ve hayırlı olmasını temenni etti. Bununla beraber Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge de bu sezonun bol ve verimli geçmesini umut etti.

DUALARIN ARDINDAN DENİZE AÇILIŞ

Duaların okunmasının ardından, balıkçılar aileleriyle veda ederek ‘Vira bismillah’ diyerek tekneleriyle denize açıldı. Teknelerin denizle buluştuğu anlarda ise muhteşem havai fişek gösterileri yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.
Haberler

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira Açıklama Yaptı

Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Beşiktaş karşısında kazanmalarına rağmen takımının üstünlükte olmadığını, sürekli odaklanmanın gerekliliğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.