Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

AV SEZONU KUTLAMALARI

Tekirdağ’da yeni av sezonu başladığında balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Sezonun açılışı için yapılan tören, Kumbağ Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında düzenlendi. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve bölgedeki balıkçılar ile aileleri katıldı.

BAŞKAN’DAN BEREKET DUALARI

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yeni sezonun tüm balıkçılar için bereketli ve hayırlı olmasını diledi. Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge de bol ürünlü bir sezon temennisinde bulundu. Törende, dualar edildikten sonra balıkçılar, aileleriyle vedalaşarak ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı.

HAVAI FİŞEK GÖSTERİLERİ

Teknelerin denize açılışında havai fişek gösterileri düzenlendi. Bu görsel şölen, yeni av sezonunun coşkusunu artırdı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Balıkçıların yeni sezon heyecanı, tüm bölge halkını bir araya getirdi.