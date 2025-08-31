Tekirdağ’da Balıkçılar Dualarla Yola Çıktı

BALIKÇILARIN DUALARLA UĞURLANMASI

Tekirdağ’da balıkçılar, av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen bir törenle dualarla uğurlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Kumbağ Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağında yapıldı. Törenin ardından balıkçılar, aileleriyle kısa bir vedalaşma gerçekleştirdi ve “vira bismillah” diyerek tekneleriyle Marmara Denizi’ne açıldı.

BAŞKAN YÜCEER’İN TEMENNİLERİ

Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek desteklerini iletti. Ayrıca, Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, bu sezon bol balık avlama ümidiyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. Programda yer alan diğer isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay da bulunuyordu.

AV SEZONUNUN BAŞLANGICI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından balıkçılar, aileleriyle vedalaşarak denize doğru açılmaya başladı. Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte bu sezonun ilk avına başlayacak. Bu gelişmeler, Tekirdağ’daki balıkçılık sektörünün heyecanla beklediği bir dönem olarak öne çıkıyor.