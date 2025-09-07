Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ

Tekirdağ’da balıkçı tekneleri ve yelkenciler, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek gösterisi düzenledi. Kentte, Filistin ile dayanışma ve İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırma amacıyla, 44 ülkeden gelen destekle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için bir araya gelindi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde sahil dolgu alanda toplandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi’nden balıkçı tekneleri ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcuları, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla denizde tur attı. Sahilde toplanan göstericiler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’deki insanlara destek gösterdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN ANLAMININ VURGUSU

İHH Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, Küresel Sumud Filosu’na destek amaçlı toplandıklarını belirtti. Çalışkan, “700 gündür Filistin’de insanlar ölüyor. Bu topraklarda yüzyıllardır uydurulan siyonistlerin yalanının apaçık ortaya çıktığını gördük. Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya’dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşının bulunduğu Sumud Filosu bizim için bir umut oldu. Sumud kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerini aldırmadan, sadece dertleri Gazze’de katliam var, bu katliamları durduralım oldu. Filo hepimizin umudu oldu.” dedi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise, Filistin’deki acıların dinmesi için dua ettiklerini ve her zaman mazlumların yanında olduklarını aktardı.

GAZZE’DE ÖLÜMLERİN DÜŞMESİ İÇİN ÇABA

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem de etkinliğe katılarak, “Gazze’de ölümlerin bitmesini istiyoruz. Küresel Sumud Filosu’na destek için buradayız.” sözlerini kullandı. Ayrıca, Kırklareli’nde de İHH İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği, Millet Bahçesi’nde oturma eylemi yaparak Küresel Sumud Filosu’na destek verdi. İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, “Mavi Marmara, Madleen ve Handala’dan sonra Küresel Sumud Filosu Akdeniz’de Gazze’ye doğru yelken açıyor. Sumud, diğer yardımlardan çok farklı” şeklinde belirtirken, “Sumud Filosu’nu destekliyoruz ve kutlu sefere katılanların yanındayız.” dedi.