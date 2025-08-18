Tekirdağ’da Balıkçılar Sezonu Bekliyor

BALIKÇILAR SEZONA HAZIRLIK YAPIYOR

Tekirdağ’da av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle “Vira bismillah” diyerek denizlere açılacak balıkçılar, teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak yeni sezonu heyecanla bekliyor. Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, yaz boyunca kesintisiz bakım, tamir ve tadilat yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül’ü sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmak için geri sayım yapıyor.

UMUTLU MESAJLAR GELİYOR

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız her geçen gün sezon yaklaştığından beridir sevinçlerimiz artıyor. Allah izin verirse 1 Eylül’de ‘Vira bismillah’ diyeceğiz” diye belirtti. Pehlivanoğlu, Karadeniz’de palamut ortaya çıkarsa Tekirdağ’daki balıkçıların hızlıca hareket edeceğini kaydederek, “O yüzden 6-7 tane arkadaşımız Karadeniz’deki duruma göre hazırlıklarını yapıyor. Allah izin verirse bu senenin lüfer ve palamut sezonu olduğunu umut ediyoruz. Nasip olursa inşallah istavrit, hamsi, mezgit balığı yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

PALAMUT BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Eğer Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanırsa, Tekirdağlı balıkçıların da bu sezon bereketli geçmesi mümkün görünüyor. Balıkçılar, ağlarda bol balık görülmesiyle hem tezgahların canlılaşacağını hem de vatandaşların daha uygun fiyatlarla balık tüketebileceğini vurguluyor.