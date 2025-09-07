Tekirdağ’da Balıkçılar, Sumud Filosuna Destek Verdi

BALIKÇILARDAN DESTEK GÖSTERİSİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, balıkçılar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek vermek için Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı birçok balıkçı teknesi, Marmara Denizi’nde Süleymanpaşa kıyısında Türk ve Filistin bayraklarıyla bir gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca, Tekirdağ Yelken Kulübüne ait yelkenliler de etkinlikte bayrakları dalgalandırdı. Kıyıda bulunan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek verdi. Etkinliğin kalabalığı ve sahildeki gösteriler drone ile havadan görüntülendi.

UMUT OLMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİLER

Grup adına bir açıklama yapan Süleyman Çalışkan, “Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya’dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. ‘Sumud’ kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri ‘Gazze’de katliam var, bu katliamları durduralım’ oldu” şeklinde konuştu.

GAZZELİLERİN YANINDAYIZ

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, “Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun” ifadelerini kullandı.