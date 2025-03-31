Tekirdağ’da Bayram Trafik Denetimleri Arttı

TRAFFİK DENETİMLERİNİN ARTIRILMASI

Ramazan Bayramı nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde trafik denetimlerini yükseltti. Trafik ekipleri, il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimler yapıyor. Denetimlerde durdurulan sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu sebebiyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN UYGULAMALARI

Denetimlerin sonucunda toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı. Bu süreçte, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor.

EMNİYET KEMERİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini belirtiyor. Güvenli yolculuk için trafi kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda bilgilendirmeler yapılıyor. Bayram döneminde gerçekleştirilen bu denetimlerin, trafik güvenliğini artırması amaçlanıyor.