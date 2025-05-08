Haberler

Tekirdağ’da Beton Mikseri Devrildi

ERGENE İLÇESİNDE BETON MİKSERİ KAZASI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir beton mikserinin kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Ahimehmet Mahallesi’nde gerçekleşti.

MURAT A.’NIN KAZASI

Murat A. (36) yönetimindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprü yakınlarında yolun ortasına devrildi. Kazada yaralanan Murat A., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakan Fidan, AB Toplantısı’na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haberler

Konya’da Araç Ağaca Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan bir araç ağaca çarparak ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücünün hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya dair soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.