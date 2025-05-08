Tekirdağ’da Beton Mikseri Devrildi

ERGENE İLÇESİNDE BETON MİKSERİ KAZASI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir beton mikserinin kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Ahimehmet Mahallesi’nde gerçekleşti.

MURAT A.’NIN KAZASI

Murat A. (36) yönetimindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprü yakınlarında yolun ortasına devrildi. Kazada yaralanan Murat A., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı.