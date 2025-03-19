Tekirdağ’da Çifte Cinayet Davası Başladı

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, iki kişiyi öldürüp, biri polis olmak üzere üç kişiyi yaralayan sanığın yargılanma süreci başladı. Duruşma, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Sanık Eren Uzuner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katılırken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

ASIL SUÇLAMALAR VE SANIK SAVUNMASI

Savunmasında dikkat çekici iddialarda bulunan sanık Uzuner, aklının yapay zeka tarafından okunduğunu öne sürdü ve içindeki düşüncelerin şarkıcılara satıldığını ifade etti. Fatma Özdemir’e karşı hisler beslediğini belirten sanık, “Beni sürekli aşağılayıp dalga geçtiler, nedenini sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. Psikolojik baskıya dayanamayarak olayı gerçekleştirdim” diye konuştu.

Maktul Fatma Özdemir’in kardeşi Selen Özdemir ise, sanığın daha önce tehditlerde bulunduğunu söyleyerek, en ağır cezanın verilmesini talep etti. Silahlı saldırıda yaralanan S.D., N.Ç.K. ve polis memuru Ö.K. sanığın canavarca bir ruh haliyle hareket ettiğini ifade ederek ağır ceza istedi.

AVUKATLARIN TEPKİLERİ

Mahkeme sonrası açıklama yapan Avukat Fırat Eren Canpolat, “Ne yazık ki Tekirdağ’da işlenen bir cinayetin davasına katılım sağladık. Sanık, iki kişiyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı. Mahkemede de işlediği suçları ikrar edecek beyanlarda bulundu. Kadına karşı canavarca hislerle kasten öldürme suçu işlediği açıktır. Sanığın en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz” dedi.

Avukat Kamil Can Yavaş da, “Sanık eline silah alarak adeta tararcasına ateş açtı, iki kişiyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı. Olayı önceden tasarladığı, hiçbir pişmanlık duymadığı mahkemede de açıkça görüldü. Bu nedenle, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz” şeklinde konuştu.

DURUŞMA TARİHİ VE SONUÇ

Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir’in babasının müşteki olarak dosyaya eklenmesine ve yaralanan kişilerin Adli Tıp Kurumu raporlarının incelenmesine karar verdi. Duruşma ise 17 Haziran 2025’e ertelendi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek. Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. Eren Uzuner, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir’i çay ocağında otururken hedef almış, yanında oturan Barkın Perçin’e ve ardından Fatma Özdemir’e ateş etmiştir. Olayın ardından çalıştığı Evkur mağazasına giderek iş arkadaşlarını da silahla yaralayan sanık, kaçarken bir polisi daha yaralamıştır.