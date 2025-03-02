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Tekirdağ’da Çıkan Yangın Söndürüldü

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YANGININ ÇIKMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen yangın, otluk alanda çıktı ve itfaiye ekiplerince başarıyla söndürüldü. Olayın ardından bir kişi, ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

GERÇEKLEŞEN İHBAR ÜZERİNE HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi’ndeki otluk alanda yangın hızla yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu derhal itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Emniyet güçleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, bir şahıs da ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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