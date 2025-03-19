Tekirdağ’da Cinayet ve Yaralanma Davası Başladı

OLAYIN BAŞLANGICI

Tekirdağ’da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile çay içen arkadaşı Barkın Perçin’i (34) tabancayla vurarak öldüren ve 1’i polis olmak üzere 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), “Yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. İçime attığım sözleri şarkıcılara sattıklarını öğrendim. Ben de artık psikolojik baskılara dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim” açıklamasını yaptı. Eren Uzuner, Tekirdağ’da bir ev eşyaları satış mağazasında şoförlük yapıyordu.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ AN

4 Ekim 2024 tarihinde, Uzuner, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi üzerindeki çay ocağında Fatma Özdemir ile arkadaşı Barkın Perçin’in yanına giderek, üzerindeki tabancayla ateş açtı. Özdemir ve Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Eren Uzuner, daha sonra geri döndüğü mağazada iş arkadaşları N.Ç.K. ve S.D.’yi de vurdu. Ardından, mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı. Kaçarken, aracını durduran polislerden birine ateş etti. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hayatlarını kaybetti.

DAVA SÜRECİ VE SANIK BEYANLARI

Eren Uzuner, ‘Kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanmaya başlandı. Duruşma, Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya, tutuklu sanık Uzuner SEGBİS ile bağlanırken, ölenlerin aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu. Uzuner, yapay zekayla aklının okunduğunu öne sürdü ve “Daha sonra ona açıldım. Fatma’ya açıldıktan sonra onu çay ocağında görmeye başladım. Sonra sürekli benimle dalga geçmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

TANIK ve AİLENİN İZLENİMLERİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, sanığın kendisini hedef alarak ateş ettiğini belirtti. Eren Uzuner’in mağazada yaraladığı S.D. ve N.Ç.K. da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fatma Özdemir’in kardeşi Selen Özdemir, Uzuner’in kendisini daha önce tehdit ettiğini belirterek, en ağır cezanın verilmesini talep etti. Ölen Barkın Perçin’in babası Mustafa Perçin de sanığın beyanlarına itiraz ederek, ceza alması gerektiğini vurguladı. Duruşma daha sonra ertelendi.

AİLELERİNİN HUKUKİ MÜCADELESİ

Duruşma sonrasında ailelerin avukatı Kamil Can Yavaş, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini aktardı. Yavaş, “Herhangi bir pişmanlık duymadığını beyan etti. Bu sebeple bizim avukatlar, kadına karşı gerçekleştirilmiş bir cinayette sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz” dedi. Diğer avukat Fırat Eren Canpolat, sanığın pişmanlık duymadığını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.