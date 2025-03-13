Tekirdağ’da Cinayetten Aranan İki Kadın Yakalandı

TEKİRDAĞ’DA YAKIN AKRABAYI ÖLDÜREN İKİ KADIN YAKALANDI

Tekirdağ’da ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. 2010 yılında yaşanan olayın detayları oldukça korkunç. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, 12 Mart 2025 tarihinde projeli bir operasyon düzenleyerek iki kadının izini sürdü. İ.A. (38) isimli kadının, yakın akrabayı öldürme suçundan müebbet hapis cezası olduğu tespit edildi. Aynı suçtan aranan T.S. (64) isimli kadın da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

DEHŞET VERİCİ OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2010 yılında meydana gelen olayda, İ.A.’nin askerdeki sevgilisinden doğan iki günlük kız bebeği aile meclisi kararıyla öldürüldü. Olayda bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömüldükten sonra üzerine beton döküldüğü belirlendi. Polis, ihbar üzerine müdahale ederek belirlenen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma doğrultusunda, anne İ.A., anneanne T.S. ve aile meclisinin diğer üyeleri gözaltına alındı.

ADRES DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR

2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne, mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak mahkemenin iki kadın hakkında yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesinin ardından, sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirdiler. JASAT ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda yakalanan bu iki kadın, cezaevine teslim edildi.