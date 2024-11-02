“Tekirdağ’da Cinsel İstismar Davası Açıldı”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE İSTİSMAR DURUMU

Olay, Veliköy Mahallesi’nde meydana geldi. Anne F.G.’nin, birlikte yaşadığı G.Ş.’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu anların video kaydını paylaşması sonrasında bir kişi durumu güvenlik güçlerine iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE YAKALAMA

Bu ihbar üzerine, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne F.G.’yi Amasya’da, baba G.Ş.’yi ise İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLAMA VE DEVLET KORUMASI

Çerkezköy’e getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

SILA BEBEK VE TRAJEDİSİ

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül’de kızı S.Y.’nin “uyanmadığını” belirterek, Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve durum polise bildirildi. S.Y., beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alındı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.

ADLİ RAPOR VE SILA BEBEK’İN KAYBI

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini belirtti. Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde bir aydır tedavi altında bulunduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.