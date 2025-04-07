Tekirdağ’da Çocuk Çekici Kasasında Yolculuk

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Tekirdağ’da bir çocuğun çekici kasasında yolculuk yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük bir tepki topladı. Olay, Kapaklı ilçesinde Karaağaç Bahçeağıl yolu üzerinde gerçekleşti. Çocuğun güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında oturması, izleyenleri dehşete düşürdü. Bu durum üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı hızla harekete geçti ve inceleme başlattı.

CEZA UYGULANDI

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda söz konusu aracın sürücüsü Y.D. olarak belirlendi. Jandarma ekipleri, sürücüye “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak” ile “araç dışına yolcu bindirmek” maddelerinden dolayısıyla toplamda 9 bin 456 TL idari para cezası uyguladı. Küçük çocuğun çekici kasasında güvenlik önlemi olmadan yolculuk etmesi, herkesi endişeye sevk etti.