Tekirdağ’da Çocuklar Tarım Öğreniyor

ETKİNLİK AMACI VE KOORDİNASYON

Tekirdağ’da, çocukların doğayla etkileşimde bulunması ve tarıma dair farkındalık kazanması için “Çocuk Çiftçiler Üzüm Bağları ile Buluşuyor” programı gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı” çerçevesinde hayata geçirildi.

ÇOCUKLARA TARIM VE BAĞCILIK TANITIMI

Programda, çocuklara tarım ve bağcılık ile ilgili meslek tanıtımları yapıldı. Ayrıca, üzüm işlemenin gerçekleştirildiği tesislerin ziyaret edilmesiyle üretim süreçleri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlandı. Etkinlik süresince, çocuklar bağlarda farklı üzüm çeşitlerini gözlemledi ve kendi elleriyle asma fidesi dikerek pratik deneyim edindi.

DOĞA İLE İÇ İÇE ETKİNLİKLER

Doğa ile iç içe geçen bu programda ayrıca piknik, çember etkinliği, kitap okuma, felsefe ve tuval çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu sayede çocuklar hem eğlenceli bir vakit geçirdi hem de tarımın temel unsurlarını yerinde gözlemleme imkanı buldu.