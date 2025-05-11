Tekirdağ’da Dalış Deneyimi Yaşadı

DENİZ POLİSİYLE DALMA DENEYİMİ

Tekirdağ’da yaşayan 43 yaşındaki bedensel engelli Sadık Altıntaş, deniz polisiyle birlikte gerçekleştirdiği Marmara Denizi dalışı ile unutulmaz bir deneyim yaşadı. Edirne’de bir teknisyenin çalıştığı iş yerinde bir makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesi sonucunda yaralanarak yürümekte zorluk çeken Altıntaş, yeniden yürüyebilmek amacıyla tedavi arayışlarına başladı. Fizik tedavi sürecinden sonra 4 yıl önce yüzme antrenörü Anıl Bulut ile birlikte yüzme çalışmalarına başladı. Bu süreçte kaslarının güçlenmesi ile yürüteç yardımıyla adım atmaya da başladı ve kısmen yürüme yetisini geri kazandı.

DALIŞ İSTEĞİ VE HAZIRLIKLAR

Yüzme çalışmalarını sürdüren Altıntaş, bir gün antrenörü Bulut’a dalış yapmak istediğini belirtti. Bu isteği üzerine Bulut, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleriyle iletişime geçti. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler, Altıntaş için dalış organizasyonunu gerçekleştirdi. Hazırlıkların ardından dalış giysilerini giyip son hazırlıklarını tamamlayan Altıntaş, dalgıç polislerin yardımıyla dalış yapma fırsatı buldu.

İLK DALIŞ DENEYİMİ

Dalış sonrası AA muhabirine demeç veren Sadık Altıntaş, hayatında ilk defa tüplü dalış yaptığını ifade etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekibine teşekkür eden Altıntaş, “Hayatımda ilk defa dalış yaptım. Biraz zor oldu ama sonuç olarak çok güzeldi. Bizim gibi insanlar için bu zor bir durum ama arkadaşlar sağ olsunlar bayağı emek verdi bize bu deneyimi yaşattı. İlk defa daldığımız için biraz daha teknik, taktik konuları tam bilemiyoruz ama birkaç kez dalarsak daha iyi olur. Biz daha çok havuzda çalışıyoruz ama deniz ve suyun altı bambaşka. Deniz daha zor bir ortam bunu deneyimledik.” şeklinde konuştu.

ANRENÖRÜN GÖRÜŞÜ

Antrenör Anıl Bulut ise, dört yıldır Sadık Altıntaş ile düzenli olarak çalıştıklarını belirtti. Dalgıç polislerin Altıntaş’ın dalış yapabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Bulut, “Bugün çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Sadık Bey zaten bize yüzmeye geliyor, bugün de deniz polislerimizle dalış yaptı. Farklı bir deneyimi yaşattık. Dalış yaparak su altı deneyimini yaşamış olduk.” dedi.