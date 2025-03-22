Tekirdağ’da Darp Edilen Çocuk Yoğun Bakımda

ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKEDE

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde babası tarafından darp edildiği öne sürülen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Babası H.İ.Ç. tutuklandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, baba H.İ.Ç. tarafından bilinmeyen bir sebeple darp edilen ve kafa travması geçiren H.Ç. isimli çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, çocuk ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğunu darbettiği belirtilen baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.