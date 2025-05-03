Tekirdağ’da Denetim Sürekli Devam Ediyor

DENETİM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden Tekirdağ’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevre kirliliği yaratan tesisler üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ’da 2025 yılının ilk 4 ayında çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik toplamda 429 denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonucunda, çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 tesise 50 milyon 212 bin 102 lira idari para cezası uygulanıyor ve 14 işletmenin faaliyetleri durduruluyor.

ÇORLU DERESİ’NDEKİ SORUNLAR

Trakya’da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri’nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen dereler arasında öne çıkıyor. Bu dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye kötü kokular yayıyor. Sağlık Mahallesi’nde yaşayan Ergene Çevre Derneği üyesi Ersin Sever, yıllardır ağır kokuyla başa çıktıklarını ifade ederek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin daha da artırılmasını istiyoruz. Kesilen cezaların daha ağır olması gerekiyor. Burada ne yazın ne kışın camlarımızı, kapılarımızı açamıyoruz. Artık biz de cam, kapı açmak istiyoruz. Sağlık Mahallesi’nde 30 bin insan yaşıyor. Onun için denetimler ne kadar sık yapılırsa o kadar iyi olur” diye konuşuyor.