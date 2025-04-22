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Tekirdağ’da Deniz Temizliği Etkinliği Yapıldı

TEMİZLİK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ’da “Turizm Haftası” çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Bu etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edildi ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dibi temizledi.

DENİZ TURİZMİNE DESTEK VERİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, etkinlikle ilgili olarak, “Hafta kapsamında dikkati çeken etkinlikler düzenliyoruz.” diye belirtti. Karaküçük, Marmara Denizi’nin temiz tutulması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Mavi gözlü şehrimizin göz bebeği Marmara Denizi’mizin kıyısında turizmin önemli unsuru olan deniz turizmini canlandırmak ve sosyal sorumluluk anlamında deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdik.” dedi. Ayrıca, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

ATIKLAR SERGİLENİYOR

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında sergilendi.

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