Tekirdağ’da Denize Girmek Yasaklandı

DENİZE GİRME YASAĞI DUYURULDU

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Saray ilçelerinde iki gün boyunca denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Tekirdağ Valiliği, kötü hava koşulları dolayısıyla Karadeniz Kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi’ndeki Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde denize girebilmek için gerekli olan önlemleri aldı.

YASAĞIN NEDENİ VE TARİHLER

Yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Süleymanpaşa ve Saray ilçemiz genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı’nda 27-28/08/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır. 27/08/2025 tarihinde Şarköy ilçemiz Hoşköy ve Mürefte mahallelerinde, 28/08/2025 tarihinde Şarköy ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.

KIRMIZI BAYRAKLA İŞARETLENDİ

Denize girmesi yasak olan bölgelerde plajlara kırmızı bayrak çekildi. Ayrıca, ilgili görevliler, sahillerde bulunan vatandaşları denize girmemeleri konusunda sürekli olarak uyardı. Bu önlemler, halkın güvenliği için uygulama aşamasında önemli bir rol oynuyor.