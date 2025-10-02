Tekirdağ’da Deprem Hakkında Bilimsel Açıklama Yapıldı

DEPRESYON HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında, İstanbul’da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşları rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayın programında Ercan, deprem bölgesindeki hareketliliğin yeni olmadığını dile getirerek, “Çok net konuşayım. 23 Nisan 2025’te aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugün yaşanan 5.0’lık sarsıntı, bölgedeki gerginliğin hala sürdüğünü gösteriyor. Ancak bu, daha büyük bir depremin hemen geleceği anlamına gelmez” şeklinde ifade etti. Depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi ile Silivri arasında bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Ercan, bu hattın Trakya’daki beklenen iki deprem noktasından biri olduğunu belirtti.

YIKICILIĞI DÜŞÜK ÇOK SAYIDA SİGORTA

Ercan, “Ancak bu sarsıntı, Kuzey Marmara Fayı’nda beklenen büyük depremin ayak sesi değil” diyerek yaşanan depremin olağan bir hareket olduğunu yineledi. İstanbul’da panik yaratmış olmasına rağmen depremin teknik olarak büyük bir risk taşımadığını ifade eden Ercan, “Deprem yıkıcı değildir. İstanbul’daki yapı stoğuna baktığımızda yıkım eşiği 6.4 büyüklüğündeki depremlerle başlar. Bu yüzden 5.3 sonrası hasar tespiti yapmak bile bence abartıdır. Çadır kurmak, okulları kapatmak gibi önlemler gereksizdir” dedi.

UZUN VADELİ DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Ercan uzun vadeli tahminlerini paylaşarak, İstanbul ve çevresi için “Ben 2075 yılına kadar Kuzey Marmara’da büyük bir deprem beklemiyorum. Artçı depremler elbette bir-iki hafta sürebilir, bu gayet doğaldır. Ama bunun arkasından hemen daha büyük bir sarsıntı gelir demek bilimsel değildir” şeklinde yorum yaptı. Sürekli dile getirilen ‘büyük deprem’ söylemlerinin halkta gereksiz bir korku yarattığını vurgulayan Ercan, “Halk sarsıldı, evet. Ama bu sürekli korkuyla yaşamak için bir sebep değil. Çocuklar okula gitsin, iş yerleri açık kalsın. Normal yaşama devam edilmeli. Bu tür sarsıntılar Marmara gibi aktif fay hatlarının olduğu yerlerde zaten zaman zaman olur” şeklinde çağrıda bulundu.