Tekirdağ’da Dernek Seçimi Yapıldı

ŞANLIURFALILAR DERNEĞİNDE YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Seçim süreci tek listeyle yapıldı ve mevcut başkan İbrahim Halil Tan yeniden aday olmama kararı aldı. Dernek üyeleri, Mehmet Bedlek’i yeni başkan olarak seçti.

ESKİ BAŞKANIN MESAJI

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan eski başkan İbrahim Halil Tan, “Görevim boyunca elimden geleni yaptım. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Derneğimiz için desteğim her zaman sürecek” dedi. Yeni başkan Mehmet Bedlek ise kendisine bu görevi layık gören üyelere teşekkür ederek, “Amacımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Hep birlikte daha güçlü bir dernek yapısı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Genel kurulda yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi. Yönetim Kurulu (Asil) olarak Mehmet Bedlek (Başkan), Erhan Doğan, Mustafa Maruk, Sedat Beltir, Erkan Yavaş, Halil Bozkurt, Celal Durmaz ve Özgür Evsen seçildi. Yönetim Kurulu (Yedek) üyeleri Mehmet Çiçek, Hasan Şinbahar, Ramazan Dilber, Yunus Doğan, Halil İbrahim Durmaz, Recep Yüksekayla ve Suphi Yener olarak belirlendi. Denetleme Kurulu (Asil) üyeleri Bedih Beltir, Şafak Altuntaş ve Yücel Sarıyıldız olurken, Denetleme Kurulu (Yedek) üyeleri Halil Dağ, Yılmaz Günteki ve Mehmet Şen olarak seçildi.