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Tekirdağ’da Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

ETKİNLİKLERİN İÇERİĞİ

Tekirdağ’da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü tarafından organize edildi. Etkinlikte doğaseverler ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri yer aldı.

YÜRÜYÜŞ PARKURUNDA GEZİNTİ

Katılımcılar, Yeniköy Mahallesi’nde buluşarak Nişantepe-Uçmakdere parkurunda yürüyüş yaptılar. Bu parkurda, Ganos Dağı eteklerindeki bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular. Doğayla iç içe geçen zaman, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Gün boyunca keyifli anlar yaşayan doğaseverler, etkinlikten memnun ayrıldılar.

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