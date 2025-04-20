Tekirdağ’da DSP Yeni Binası Açıldı

YENİ BİNA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’da DSP İl Başkanlığının yeni ofisi düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşma yapan Genel Başkan Önder Aksakal, Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği yolda ve Bülent Ecevit’in rehberliğinde ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı. Tekirdağ’ın güzelliğine dikkat çeken Aksakal, partililerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ayrıca, “Tekirdağlılara, demokratik sol politikalarımızı anlatacak, Bülent Ecevit’i ve yurtseverliğini yeniden paylaşacak kadrolarımızla büyük bir çalışmanın içerisine girdik.” ifadelerini kullandı.

HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ

Aksakal, yeni ofisin açılışının hayırlı olmasını dileyerek, herkesi ak güvercinli mavi bayrağın altında birleşmeye davet etti. DSP’nin köklü geçmişini ve güçlü kadrolarını anlatan Aksakal, dünyada yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. Türkiye’nin uzun zamandır büyük sıkıntılarla karşılaştığını belirten Aksakal, “Bu sadece ülkemiz içerisinde değil, tüm dünya konjektöründe ve bölgede yaşananların bizim önümüze getirdiği sıkıntılar olarak görülmeli.” şeklinde konuştu. Açılışın ardından il başkanlığının yakınında bulunan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesine ziyaret gerçekleştiren Aksakal, burada şube başkanı Hasan Erge ile bir süre sohbet etti.

HEDİYELER VE GÜZEL ANILAR

Ziyaret sırasında, Erge tarafından Aksakal’a “Kırım” ve “Ermeni Sorunu Sömürge Savaşı” adlı kitaplar hediye edildi. Bu etkinlik, DSP’nin il düzeyindeki organizasyonlarını ve toplumla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını gösteriyor.