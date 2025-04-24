Tekirdağ’da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tekirdağ Valiliği, İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten gelen bilgiye göre, 24 Nisan’da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Açıklamada, “Bugün saat 12.49’da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere de bu süre içinde idari izin verileceği bildirildi.

PATLAYAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin bu kapsamın dışında kaldığıı ifade edildi. Bu durum, depremin güvenlik ve sağlık açısından dikkate alınmasının önemini vurguluyor.