Tekirdağ’da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ’NDEN EĞİTİME ARA

Tekirdağ Valiliği, İstanbul’un Silivri ilçesindeki 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin Tekirdağ’da da hissedildiği belirtilerek, 24 Nisan’da eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

DEPREMİN ETKİLERİ VE İDARE İZİNİ

Valilikten gelen açıklamada, “Bugün saat 12.49’da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin bu süre boyunca herhangi bir işleme gerek olmaksızın idari izinli sayılacağı aktarıldı. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin bu kapsamın dışında kaldığı bilgisi verildi.