Tekirdağ’da Elektrik Akımına Kapılan Orkun Bilgin Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINA KATILDI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çukuryurt Mahallesi’nde yer alan bir çiftlikte hayvanlarına bakım yapan 34 yaşındaki Orkun Bilgin, elektrik akımına maruz kaldı. Bilgin’i çiftlikte hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE YAPTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.