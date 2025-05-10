Tekirdağ’da Engelliler Haftası Töreni Gerçekleşti

ENGELLİLER HAFTASI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da “Engelliler Haftası” kapsamındaki tören, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirildi. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile engelli dernekleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMA ÇABALARI

Özdemir, bu etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kurumların ve toplumun engelli bireylere her zaman duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Özel bireylerin hayatlarına dokunmak çok kıymetli” şeklinde konuştu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE ÖĞRENCİLER GÖSTERİ YAPTI

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi’nde eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler, etkinliğe renk kattı.