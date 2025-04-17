Tekirdağ’da Enkazda Arama Eğitimleri Yapıldı

EĞİTİM DÜZENLENDİ

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik enkazda arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından organize edilen bu eğitim programı, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekibe odaklandı. Eğitim programının ilk bölümünde teorik bilgiler, Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu’nda verildi. Katılımcılara afet bilinci, enkaz yapıları, müdahale yöntemleri ve güvenlik önlemleri gibi konularda kapsamlı sunumlar yapıldı.

UYUMLU EĞİTİM SAHADA YAPILDI

Teorik eğitimin ardından katılımcılar, AFAD’ın eğitim sahasında uygulamalı eğitime katıldı. Oluşturulan senaryo çerçevesinde, enkaz alanında arama kurtarma teknikleri birebir uygulandı. Personel, bireysel müdahale becerilerini geliştirme ve ekip koordinasyonunu sağlama konusunda pratik yaptı.

TALEPLERİ KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen arama kurtarma ekiplerinin Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitim taleplerini titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda eğitimler aralıksız sürdürülüyor. AFAD yetkilileri, afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanın ve bu tür eğitimlerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Tekirdağ’da yürütülen bu tür faaliyetlerin, kamu personelinin bilinç ve müdahale kapasitesini artırarak kriz anlarında daha etkin bir rol üstlenmelerine yardımcı olmayı hedeflediği ifade ediliyor.