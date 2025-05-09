Haberler

Tekirdağ’da Et Denetimi Yapıldı

ŞÜPHELİ ET GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE DENETİM

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, şüpheli et görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bir zincir markette denetim gerçekleştirildi. Bu denetim sonrasında, tarihi geçmiş etlerin satışına dair gönderilen mesajlar nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

İLÇEDE ŞOK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından Çerkezköy’deki market şubesinde gerçekleştirilen denetimde, et ürünlerinden çeşitli örnekler alındı. Toplanan numuneler, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’ne ulaştırılarak mikrobiyolojik analizlere tabi tutulacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTILAR OLDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik yapılan ürkütücü mesajlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

İstanbul'da Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yatan bir vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi durumu eleştirdi ve duyarsızlık konusunda sorgulamalara neden oldu.
Haberler

Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanat etkinlikleri sunarak destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.