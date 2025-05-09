Tekirdağ’da Et Denetimi Yapıldı

ŞÜPHELİ ET GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE DENETİM

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, şüpheli et görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bir zincir markette denetim gerçekleştirildi. Bu denetim sonrasında, tarihi geçmiş etlerin satışına dair gönderilen mesajlar nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

İLÇEDE ŞOK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından Çerkezköy’deki market şubesinde gerçekleştirilen denetimde, et ürünlerinden çeşitli örnekler alındı. Toplanan numuneler, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’ne ulaştırılarak mikrobiyolojik analizlere tabi tutulacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTILAR OLDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik yapılan ürkütücü mesajlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.