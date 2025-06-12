“Tekirdağ’da Fotoğraf Sergisi Açıldı.”

TEKİRDAĞ’DA SERGİ AÇILIŞI

Tekirdağ’da “Gölgedeki Rehberler” isimli fotoğraf sergisi, düzenlenen bir törenle kapılarını açtı. Türkçe öğretmeni Gamze Celepoğlu, bu çalışma ile ebeveynlerin eğitim sürecindeki kritik rolüne dikkat çekmek istedi. Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve ebeveyn rehberliğini fotoğraflarla belgeleyen Celepoğlu’nun eserlerine ev sahipliği yaptı.

SERGİYİ GEZENLER

Açılışta Vali Recep Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük sergiyi ziyaret ederek, Gamze Celepoğlu’ndan sergi hakkında detaylı bilgi aldı. Gamze Celepoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde nasıl destek sağladıklarını yansıtmaya çalıştığını ifade etti. “Ailelerin çocuklarıyla olan iletişimini fotoğraflamaya çalıştım. Fotoğraflarda hayatın her anında öğrenmenin mümkün olduğunu gösterdim. Sergideki her kare, insanlardan bir parça taşıyor. Çünkü hepimiz hayat boyu öğrenen bir hikayenin içinde yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

ANLAMLI FOTOĞRAFLAR

Sergiyi gezen Gönül İncehasan Ayan, sergideki fotoğrafların son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Sergi, toplamda 2 gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor.