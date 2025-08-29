Tekirdağ’da G.B. Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Tekirdağ Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında G.B., yanındaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bu anların sosyal medyaya düşmesinin ardından polis hızlı bir şekilde harekete geçti ve G.B.’yi gözaltına aldı.

VALİLİKTEN GELEN RESMİ AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi’nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan ‘Sarı Mikrofon’ olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan ‘Havaya Ateş Etme’ olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır.” şeklinde bilgi verildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemleri sonrasında G.B., adliyeye sevk edildi. Burada çıkartıldığı mahkeme sonucunda tutuklama kararı alındı.