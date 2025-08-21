Tekirdağ’da Gazi İçin Mevlid Düzenlendi

GAZİ SERDAR ÇETKİN İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF DÜZENLENDİ
Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazi Serdar Çetkin anısına bir Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi. 2016 yılında Diyarbakır’daki hendek operasyonları sırasında yaralanıp gazi unvanı alan Çetkin, son olarak zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Mevlid programı, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camii’nde yapıldı.
PROTOKOL ÜYELERİ VE YAKINLAR KATILDI
Mevlid-i Şerif programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ile Çetkin’in meslektaşları, polis arkadaşları ve yakınları katılım gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte dualar edilerek merhum Çetkin anıldı.
ETKİNLİKTE İKRAMDA BULUNULDU
Programın sona ermesinin ardından katılımcılara lokma ikramı yapıldı. Gazi Serdar Çetkin’in ailesi, programa katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.