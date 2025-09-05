Tekirdağ’da GDO Mısır Davasında Erteleme

GDO MISIR DAVASINDA ADLİ KONTROL REDDEDİLDİ
Tekirdağ’da, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısır davasının 3’üncü duruşması gerçekleştirildi. Duruşma sırasında sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için yaptıkları talep mahkeme tarafından reddedildi. Duruşma, Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR
Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini değerlendirerek, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiğine karar verdi. Duruşma, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’da görülmek üzere ertelendi.