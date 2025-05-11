Tekirdağ’da Gece Köpek Grubu Endişe Veriyor

SAHİPSİZ KÖPEKLER, ÇEVREDE TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerinde bir araya gelen sokak köpekleri, hem çevre sakinleri hem de iş yeri çalışanları arasında tedirginlik yaratıyor. Gece saatlerinde grup halinde dolaşan köpeklerin, zaman zaman kendi aralarında boğuştuğu ve bu esnada bazı köpeklerin yaralandığı gözlemleniyor.

ÇALIŞANLAR GÜVENLİK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

OSB’de görev yapan çalışanlar, özellikle vardiya bitişlerinde kalabalık köpek gruplarıyla sıkça karşılaşıyor. Bu durum, hem güvenlik riski oluşturuyor hem de çalışanlarda korkuya neden oluyor. Yetkililerin konuyla ilgili bir çözüm bulması bekleniyor.