Tekirdağ’da Geleneksel Kış Hazırlıkları Başladı

GELENEKSEL KÜLTÜRÜN YAŞATILMASI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, vatandaşlar kış hazırlıkları için geleneksel yöntemlere yöneliyor. Sabah saatlerinde kurulan kazanlarda, odun ateşinde biber ve domatesler kaynatılarak ev yapımı salça hazırlanıyor. İmece usulüyle gerçekleştirilen bu geleneksel hazırlık, gün boyu süren yoğun bir emekle tamamlanıyor. Domatesler öncelikle kesiliyor, ardından büyük kazanlarda kaynatılıyor ve akşam saatlerine doğru kavanozlara doldurularak kış için hazırlanıyor.

BİRLİKTE ÜRETİMİN KEYFİ

Subaşı Mahallesi’nde yaşayan Emine Gültekin, uzun yıllardır devam eden bu geleneğin dayanışmayı ve doğallığı temsil ettiğine dikkat çekiyor. Emine Gültekin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızla bir araya gelip kışlık salçamızı yapıyoruz. Bu bizim için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir gelenek. Tamamen katkısız, doğal ürünler elde ediyoruz. Hem sohbet ediyor hem de birlikte üretmenin keyfini yaşıyoruz” diyor.

SALÇA HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Hazırlanan salçalar, soğutulduktan sonra serin ve güneş almayan ortamlarda muhafaza edilerek kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Bu gelenek, sadece kış hazırlıklarını değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.