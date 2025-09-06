Tekirdağ’da Geleneksel Kış Hazırlıkları Yapılıyor

GELECEK KIŞA HAZIRLIK

Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar, geleneksel metotlarla kış hazırlıklarına hızla başlayıp, sabahın erken saatlerinden itibaren kazanlarda biber ve domates kaynatıyor. Odun ateşinde hazırlanan bu ev yapımı salça, günün ilerleyen saatlerinde tamamlanan yoğun bir emekle ortaya çıkıyor. Öncelikle domatesler kesiliyor, ardından büyük kazanlarda kaynatılıp akşam saatlerine doğru kavanozlara dolduruluyor.

GELENEĞİN PAYDAŞI

Subaşı Mahallesi’nde yaşayan Emine Gültekin, uzun yıllardır devam eden bu geleneğin dayanışma ve doğallığın simgesi olduğunu vurguluyor. “Her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızla bir araya gelip kışlık salçamızı yapıyoruz. Bu bizim için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir gelenek. Tamamen katkısız, doğal ürünler elde ediyoruz. Hem sohbet ediyor hem de birlikte üretmenin keyfini yaşıyoruz” şeklinde konuşuyor.

SAKLANMA ŞARTLARI

Hazırlanan salçalar, soğutulduktan sonra serin ve güneş ışığı almayan alanlarda saklanıyor. Bu şekilde, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.