Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürüttüğü kapsamlı operasyonda, 15 düzensiz göçmeni ve 2 adet şişme botu ele geçiriyor. 28-30 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilimizi göçmen kaçakçılığında bir geçiş güzergahı olarak kullanan organizatörlere karşı Ergene ve Çorlu ilçelerinde yapıldı.

GÖZALTILAR VE YETKİLİ AÇIKLAMALARI

Bu operasyonlar sırasında, toplamda 15 düzensiz göçmen ile birlikte 2 Türk organizatör de gözaltına alınıyor. Yetkililer, bu tür operasyonların göçmen kaçakçılığı ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.