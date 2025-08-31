Haberler

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürüttüğü kapsamlı operasyonda, 15 düzensiz göçmeni ve 2 adet şişme botu ele geçiriyor. 28-30 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilimizi göçmen kaçakçılığında bir geçiş güzergahı olarak kullanan organizatörlere karşı Ergene ve Çorlu ilçelerinde yapıldı.

GÖZALTILAR VE YETKİLİ AÇIKLAMALARI

Bu operasyonlar sırasında, toplamda 15 düzensiz göçmen ile birlikte 2 Türk organizatör de gözaltına alınıyor. Yetkililer, bu tür operasyonların göçmen kaçakçılığı ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.