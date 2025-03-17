Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon Yapıldı

DÜZENLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan iki araca yönelik bir operasyon düzenledi ve bu durumda üç organizatör gözaltına alındı. Ekipler, kentin geçiş güzergahı olarak kullanıldığı belirlenen göçmen kaçakçılarına karşı harekete geçti.

Operasyon sırasında, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen iki araç durduruldu. Araçlarda Afganistan uyruklu üç düzensiz göçmen bulundu. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç Türk organizatör de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliye sürecinin ardından organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.