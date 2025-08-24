Haberler

Tekirdağ’da Gürültü Denetimi Gerçekleşti

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ’da yaz aylarının artan gürültü şikayetleri üzerine polis ekipleri denetim yapıyor. Bu denetimler sırasında 16 araca toplam 148 bin 272 TL ceza uygulandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gürültülü araç geçişlerinin halkın huzurunu bozduğunu belirterek il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda, mahalle aralarında aşırı gürültü çıkaran araçları tespit ederek işlem yapıyor.

TRAFFİKTE MEN EDİLEN ARAÇLAR

Denetimlerin sonucunda, Süleymanpaşa ilçesinde 1 motosiklet ve 9 otomobil, Çorlu ilçesinde 4 otomobil, Kapaklı ilçesinde ise 2 motosiklet olmak üzere toplamda 16 araç trafikten men ediliyor. Araç sahiplerine abartılı egzoz kullanımı nedeniyle 148 bin 272 TL trafik idari para cezası uygulanıyor.

ŞİKAYET İLETİMİ İÇİN İLETİŞİM YOLLARI

Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan durumlarla ilgili şikayetlerin 112 acil çağrı merkezi üzerinden yapılabileceğini, ayrıca 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı ya da fotoğraflı şikayet iletmenin de mümkün olduğunu bildiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Haberler

Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.