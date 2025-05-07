Tekirdağ’da Güvenlik Önlemleri Alındı

Vali Soytürk, yaz sezonuna yapılan hazırlıkları açıkladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaz aylarında turizm bölgelerinde önemli bir yoğunluk beklediklerini ifade etti. Vali Soytürk, “Bu doğrultuda, ‘yoğunluk artsa da güvenlik zafiyet göstermez’ ilkesiyle, yaz sezonuna yönelik tüm önleyici tedbirlerimizi almış bulunuyoruz” diye belirtti. Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı’nın da yer aldığı mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısını düzenledi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte Tekirdağ’da özellikle turizm bölgelerinde belirgin bir nüfus artışının yaşanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Güvenlik önlemleri ve asayiş durumu

Bununla birlikte, bu artışın beraberinde getirebileceği güvenlik risklerini önceden görmek gerektiğini belirten Soytürk, bunun yalnızca bir idari görev değil, aynı zamanda bilimsel planlama, stratejik öngörü ve saha hakimiyeti gerektiren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Asayiş olaylarıyla ilgili bilgiler paylaşan Soytürk, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 419 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 1461 kişinin yakalandığını açıkladı. Nisan ayında terörle ilgili 9 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Soytürk, “Bu operasyonların 7’si PKK/KCK terör örgütüne, 2’si ise FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanmış, 3 şüpheli tutuklanmıştır” dedi.

Kaçakçılıkla mücadele sonuçları

Vali Soytürk, kaçakçılıkla ilgili il genelinde düzenlenen 63 operasyondan bahsederek, “105 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. 18 milyon 207 bin 597 dolu ve boş makaron, 28 bin 870 litre alkollü içki, 564 paket gümrük kaçağı sigara, 657 kilogram tütün, 34 cep telefonu, 167 elektronik sigara, 559 sikke ve 573 obje ele geçirilmiş, sonuç olarak 33 milyon 886 bin 273 TL vergi kaybı önlenmiştir” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Soytürk, “Narkotik olayları kapsamında 463 operasyon gerçekleştirilmiş, 560 şüpheli şahıs yakalanmış ve 57 şüpheli tutuklanmıştır. 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 10 bin 048 gram uyuşturucu madde, 3 bin 858 uyuşturucu hap, 5 tüfek ve 16 tabanca ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 bin 665 TL, 3 bin 850 avro ve 450 dolar paraya el konulmuştur” diyerek detayları aktardı. Ayrıca, nisan ayında 93 düzensiz göçmen ile 2 organizatörün yakalandığını da sözlerine ekledi.