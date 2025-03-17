Tekirdağ’da Hatalı Park Denetimleri Artırıldı

DENETİM ARTIYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde hatalı parklara yönelik denetimlerini artırıyor. Hükümet Caddesi gibi şehrin yoğun noktalarında devriye faaliyetlerini hızlandıran trafik ekipleri, trafiği aksatan ve yaya geçişlerini engelleyen araçlara cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında, özellikle ikinci sıra park yapan, kaldırımı işgal eden ve engelli rampalarını kapatan sürücüler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

KURAL DIŞI PARKLAR SONA ERİYOR

Yetkililer, sürücülerden kurallara uymalarını isteyerek, trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Şehir merkezinde trafik akışını kolaylaştırmak üzere gerçekleştirilen bu uygulamalarda, birçok hatalı park eden araca cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri, şehir genelinde düzeni sağlamak için denetimleri artırma kararı aldıklarını vurgulayarak, sürücüleri kurallara uymaya davet etti.